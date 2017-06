Aumenta el riesgo de colisión con un asteroide

El próximo viernes 30 de junio se celebra por primera vez el Día Internacional de los Asteroides , creado el año pasado por la Asamblea General de la ONU para promover la sensibilización pública sobre los riesgos del impacto de asteroides.La decisión de la Asamblea General de la ONU se produce después de una serie de descubrimientos que han aumentado las probabilidades de que la colisión con un asteroide de tamaño significativo colisione con nuestro planeta.De hecho, la fecha del 30 de junio se escogió porque ese mismo día de 1908 un pequeño asteroide explotó sobre Tunguska, en una zona escasamente poblada de Siberia Oriental. Arrasó dos mil kilómetros cuadrados aunque sin provocar la pérdida de vidas humanas al caer en una zona despoblada.Este fenómeno se clasificó como un impacto, a pesar de que no se encontró ningún cráter de impacto, y se cree que el asteroide se desintegró a una altitud de cinco a diez kilómetros antes de impactar contra la superficie de la Tierra. El fenómeno de Tunguska es el mayor impacto jamás registrado oficialmente en la historia de nuestro planeta.Este mismo mes, la misión Neowise (Near-Earth Object Wide-Field Infrared Survey Explorer) de la NASA, dedicada a localizar, caracterizar y rastrear asteroides y cometas que se acercan a la Tierra, descubrió nueve asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta.En total, durante este último año la nave espacial ha identificado 97 objetos celestes hasta ahora desconocidos. De ellos, 28 eran objetos cercanos a la Tierra; 64 asteroides del cinturón principal, y cinco cometas.Desde que inició su misión en 2013, Neowise ha identificado un total de 693 objetos cercanos a la Tierra. De ellos, 114 son nuevos. Los objetos cercanos a la Tierra (llamados NEOs,) son cometas y asteroides que han sido empujados por la atracción gravitatoria de los planetas de nuestro sistema solar en órbitas que les permiten entrar en la proximidad de la Tierra.Diez de los objetos descubiertos por Neowise en el último año han sido clasificados como asteroides potencialmente peligrosos, en función de su tamaño y sus órbitas. El pasado año, fueron ocho las rocas de este tipo localizadas.También este mismo mes, el profesor Alan Fitzsimmons, del Centro de Investigación Astrofísica de la Universidad Queen Mary de Londres y miembro del consorcio del proyecto europeo NEOSHIELD-2 , ha asegurado que la colisión contra la Tierra de un asteroide u otro objeto cercano a la Tierra (Near Earth Object, NEO) es sólo cuestión de tiempo.Añade que un impacto similar al de Tunguska en la actualidad podría destruir fácilmente una gran ciudad, mientras que un asteroide de mayor tamaño sería aún más peligroso.«Conviene destacar que los científicos e ingenieros han realizado grandes progresos en la detección de asteroides cercanos a la Tierra y en la comprensión del riesgo que representan. Hasta la fecha se han descubierto más de mil ochocientos objetos potencialmente peligrosos, pero aún quedan muchos más por hallar», aseguró.«Los astrónomos encuentran asteroides cercanos a la Tierra cada día y la mayoría de ellos no representan ningún peligro. Aun así, es posible que el próximo Tunguska nos pille desprevenidos y, aunque hemos mejorado mucho en la detección de asteroides de gran tamaño, no nos servirá de nada si no estamos preparados para hacer algo al respecto».