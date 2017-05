Científicos chinos derrumban otra frontera cuántica

Ondas, que no partículas



El traslado de la imagen lo han conseguido basándose en el hecho de que todas las partículas de luz pueden ser descritas como ondas, más que como partículas. Mientras que una partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, una onda se extiende en el espacio transportando energía sin necesidad de materia. Las partículas elementales tienen esta dualidad, pudiendo comportarse indistintamente como ondas o partículas.



Lo que han hecho los científicos chinos es incorporar la información de la composición del nudo chino (trasladada a una imagen en mapa de bits) a mensajes de luz, que al trasladarse como ondas, no han necesitado partículas para llevarla a otro sitio.



Explican los investigadores que la idea se les ocurrió pensando en la holografía, que permite registrar no sólo la amplitud o intensidad de la luz, sino también sus fases (profundidad). La fotografía registra sólo la intensidad de cada onda luminosa reflejada en un objeto. La holografía, por el contrario, registra la profundidad y dirección, o fase, de la luz.



Por eso se preguntaron si esa fase de luz se podría usar para trasladar una imagen. La respuesta obtenida tras el experimento es que sí.



Después de que todos los bits de la imagen del nudo chino fueran transportados por este sistema, los científicos fueron capaces de reconstruir la imagen que se hallaba repartida en las diferentes fases de la luz empleadas para el experimento.



Los investigadores destacan que fue la fase de luz (su profundidad) la que se utilizó para trasladar la información, y que la intensidad o amplitud de la luz fue irrelevante para el experimento.



Los resultados tendrán que ser verificados por otros investigadores para confirmar a todos los efectos que la comunicación cuántica contrafactual ha funcionado con este sistema.



Esta comunicación cuántica se llama contrafractual porque se comporta como si realmente no hubiera ocurrido. Un hecho contrafractual forma parte de un universo posible (el mundo cuántico en este caso), mientras que su efecto forma parte de nuestro mundo llamado real (el traslado de la imagen del nudo chino). Es la extensión de un concepto básicamente filosófico al mundo cuántico, como se ha hecho también, por ejemplo, con la ontología (un término procedente de la metafísica) a la informática.