Controlan por primera vez a una tortuga a través de un robot

Investigadores del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) han colocado un robot sobre el dorso de una tortuga que es capaz de influenciar su comportamiento y de controlar sus movimientos, según explican en un artículo publicado en la revista Bionic Engineering, del que se informa en un comunicado Según los investigadores, estos híbridos pueden emplearse para que un robot llegue hasta lugares inaccesibles y realizar misiones de larga duración, ya que el dispositivo añadido a la tortuga posee un generador de energía que se activa con el movimiento del animal, de tal manera que el robot puede recargar la batería durante su misión.El sistema no sólo es completamente autónomo, sino que además imita a los parásitos de la naturaleza, los cuales modifican el comportamiento del huésped para lograr sus propios objetivos.El robot desarrolla una triple función: la de estimular al animal, la de recompensarle si sigue sus indicaciones (al menos en una primera fase) y la de controlar sus movimientos.El robot dispone de unos diodos (LED) situados delante de los ojos del animal que se encienden, bien a la derecha, bien a la izquierda, en función de la dirección que se le quiere señalar a la tortuga. Los diodos emisores de luz están situados también en la parte superior del caparazón de la tortuga, a nivel de sus ojos, y a una distancia entre ellos de 30º, lo que permite cubrir un ángulo de visión de 120º.El sistema posee asimismo un microcontrolador y un módem de radio, a través de los cuales el dispositivo puede saber la dirección en la que se mueve la tortuga y el ángulo de su cabeza, para conocer si se está dirigiendo en la dirección indicada mediante las luces.Cuando el animal sigue las indicaciones luminosas, se le ofrece una recompensa alimenticia que se distribuye mediante un dispositivo controlado también por el robot. El alimento es como un gel que se le coloca directamente en la boca a través de una jeringa motorizada.