Corrigen por primera vez un error genético en embriones humanos

Reservas



Los científicos chinos reconocen, no sólo el alcance potencial de esta nueva técnica para corregir en el futuro enfermedades genéticas desde sus orígenes, sino también sus limitaciones.



Especifican que la técnica no se puede usar sin más en embriones humanos no clonados porque esta técnica a veces provoca mutaciones inesperadas, en vez de repararlas.



Además, estos trabajos, que se publican en la revista Protein and Cell, suscitan cuestiones éticas que conciernen a la manipulación genética del genoma y al uso de embriones humanos para experimentos.



Por último, si esta técnica llegara a ser de uso público el día de mañana, sería muy complicada de aplicar. En primer lugar, un embrión humano deberá ser diagnosticado con una anomalía genética. A continuación, deberá ser tratado con la técnica de edición de base.



En el siguiente paso, el embrión debe ser analizado de nuevo para garantizar que los cambios operados funcionan. No es algo para mañana. Tal vez para pasado mañana.