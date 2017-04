Crean una neurona artificial que apenas consume energía

Investigadores franceses han desarrollado una neurona artificial que reproduce con exactitud las señales eléctricas del cerebro consumiendo mil veces menos energía que una neurona biológica, según publican en la revista Frontiers in Neuroscience.



La neurona artificial es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona "natural". Se comporta de forma similar a las que constituyen del cerebro humano. Es la unidad esencial con la cual se construye una red neuronal artificial.



Las redes neuronales son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales simples (neuronas artificiales), de forma aproximadamente análoga al comportamiento observado en los axones de las neuronas en los cerebros biológicos.



En el cerebro humano, las neuronas están conectadas entre sí y generan una respuesta binaria a las informaciones que reciben de otras células nerviosas: emiten una señal eléctrica, conocida también como potencial de acción, y entonces quedan en reposo.



Mientras una neurona no esté enviando una señal, se dice que está en "reposo". El potencial de acción señala lo que pasa cuando la neurona transmite información.



El potencial de acción es una explosión de actividad eléctrica creada por una corriente despolarizadora. No existen potenciales grandes o pequeños en una neurona, ya que todos los potenciales son iguales. El origen del potencial de acción es el intercambio de iones a través de la membrana celular.