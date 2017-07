Dan con la fórmula personal que puede reducir el calentamiento global

Una investigación desarrollada por investigadores de Suecia y Canadá ha dado con una fórmula que permitiría luchar a nivel individual contra el cambio climático reduciendo la huella de carbono a pequeña escala, según publica la revista Environmental Research Letters.



Según los investigadores, hay cuatro acciones eficaces que pueden reducir significativamente la huella individual de carbono, esa que generamos cada día: una dieta vegetariana, evitar los viajes en avión, no usar el coche y tener menos hijos. El potencial de estas medidas se ha pensado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados, sobre la base de 148 escenarios de 39 fuentes.



Según sus cálculos, no usar el coche evita emitir 2,4 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año, mientras que una alimentación sin carne evita emitir 0,8 toneladas de carbono al año. No usar el avión reduce en 1,6 toneladas las emisiones de CO2 por viaje.



Tener menos hijos, sin embargo, es la medida más eficaz para combatir el calentamiento global, señala el estudio. Tener un hijo menos disminuye las emisiones de CO2 en 58,6 toneladas por año de media en los países desarrollados, según esta investigación. Esta valoración se basa en la huella ecológica que emite un nuevo ser humano a lo largo de varias generaciones.



Importancia de los jóvenes



Una familia americana que elige tener menos hijos contribuye al mismo nivel de reducción de emisiones de CO2 que 684 adolescentes que deciden reciclar sistemáticamente sus desechos el resto de su vida, asegura el estudio.



Destaca asimismo la importancia de que los adolescentes estén preparados para estos cambios, ya que deben ajustar su estilo de vida a la emisión de 2.1 toneladas por persona al año en 2050, si se quiere cumplir con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC previsto en el Acuerdo de París.



Las cuatro medidas propuestas se han obtenido analizando 39 estudios publicados en revistas científicas e informes gubernamentales que calculan cómo las opciones sobre el modo de vida de los ciudadanos pueden reducir la huella de carbono.



Los investigadores también han analizado las medidas de lucha contra el cambio climático recomendadas por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Australia y Europa y descubierto que las medidas oficiales producen por lo general menos reducciones de CO2.



Un ejemplo: unas de las medidas oficiales más recomendadas es utilizar bombillas eléctricas de bajo consumo y reciclar lo máximo posible. Estas acciones, según los investigadores, son cuatro veces menos eficaces que adoptar una dieta vegetariana.