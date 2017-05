Descubren el secreto que evita la pájara

Los deportistas, especialmente los ciclistas, conocen bien lo que es la pájara, una sensación de desconexión entre el cerebro y el cuerpo que se produce en momentos de máximo esfuerzo.La pájara produce fatiga general, debilidad muscular, hipoglucemia, mareo y alucinaciones. El deportista quiere moverse, pero esa idea le parece más una ilusión que una capacidad física.Ahora, investigadores del Instituto Howard Hughes han descubierto la base fisiológica de este fenómeno en una experiencia con ratones. La pájara se produce cuando el cerebro no puede recibir suficiente glucosa, explica Ronald Evans, uno de los autores de esta investigación, en un comunicado Esta investigación ha descubierto también qué es lo que consigue el entrenamiento: reprograma el músculo para recibir menos glucosa, reservándola así para no le falte al cerebro. La glucosa es el intermediario metabólico que utilizan las células como fuente primaria de energía.Su investigación ha constatado asimismo que el entrenamiento no es la única forma de mejorar la capacidad física, sino que se puede conseguir también con una pequeña molécula que estimula el proceso que se desarrolla durante el entrenamiento para evitar o retrasar la pájara.Para funcionar, el músculo puede utilizar grasa o glucosa como fuente de energía, pero gracias al entrenamiento, se apoya más en la grasa para obtener energía y permite así que el cerebro disponga de más glucosa, evitando o dilatando en el tiempo la aparición de la pájara.Los investigadores se han basado en un factor de transcripción conocido como Peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARδ), que activa algunos procesos metabólicos cuando los atletas se entrenan para aumentar su resistencia.Los investigadores han demostrado que esta adaptación metabólica depende del PPARδ y que esta adaptación metabólica puede estimularse a través de una activación molecular del PPARδ. Eso significa que mediante una molécula es posible conseguir el mismo efecto muscular del entrenamiento, sin necesidad de ejercicio físico.