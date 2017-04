Descubren la prueba de un estado elevado de la consciencia

Los neurocientíficos han observado un aumento sostenido de la diversidad de señales nerviosas, una medida de la complejidad de la actividad cerebral, en las personas que están bajo la influencia de medicamentos psicodélicos, en relación a la actividad cerebral que se desarrolla en el estado de vigilia, informa la Universidad de Sussex en un comunicado La diversidad de señales cerebrales proporciona un índice matemático del nivel de consciencia. Por ejemplo, las personas en estado de vigilia muestran una actividad neuronal más amplia y diversa, utilizando esta escala, que las personas que están dormidas.Sin embargo, es la primera vez que un estudio muestra una diversidad de señales cerebrales más elevadas en relación a la actividad mostrada en un estado normal de conciencia. Estudios anteriores se han centrado en investigar estados inferiores de conciencia, como el sueño, la anestesia o el estado vegetativo.Los investigadores estiman que son necesarios nuevos estudios, más sofisticados, para confirmar sus resultados, pero su descubrimiento es de por sí interesante. El profesor Anil Seth, co director del Sackler Centre for Consciousness Science de la citada universidad, explica que esta constatación demuestra que el cerebro, en un estado psicodélico, se comporta de forma diferente que en un estado ordinario de conciencia.Durante el estado psicodélico, la actividad eléctrica del cerebro es menos previsible y menos integrada que el estado normal de conciencia, si se tiene en cuenta únicamente la diversidad de la señal global.Dado que esta medida ha mostrado ya su fiabilidad en tanto que medida del nivel de conciencia, se puede decir que el estado psicodélico aparece como un nivel de consciencia superior a la normal, pero sólo en relación a esta medida matemática específica.Para esta investigación, Michael Schartner, Adam Barrett y el profesor Seth reanalizaron los datos que habían sido recopilados por el Imperial College London y la Universidad de Cardiff de un grupo de voluntarios que habían recibido uno de los 3 medicamentos conocidos para inducir un estado psicodélico, que son la psilocibina, la ketamina y el LSD.Apoyándose en la tecnología de imagen cerebral, han medido los minúsculos campos magnéticos producidos en el cerebro durante el experimento y descubrieron que con los tres medicamentos esta medida del nivel de conciencia era más alta.Los investigadores insisten que eso no significa que el estado psicodélico sea un estado de conciencia mejor o más deseable que el estado ordinario de conciencia.