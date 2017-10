Descubren por qué está extendida la teoría de la conspiración

Las personas que creen en las teorías conspiratorias ven el mundo de forma diferente debido a una peculiaridad de su sistema cognitivo, ha descubierto un estudio publicado en la revista European Journal of Social Psychology.El estudio señala que la percepción de patrones es una habilidad cognitiva crucial, ya que nos permite identificar relaciones significativas entre eventos, como "semáforo en rojo significa peligro" o "el agua potable sacia la sed".Sin embargo, cuando las personas unen puntos entre eventos que de hecho no están relacionados (llevé calcetines rojos y aprobé mi examen, son "calcetines de la suerte"), participan en la así llamada percepción del patrón ilusorio.Las creencias irracionales, suposiciones infundadas, no científicas e ilógicas sobre el mundo, son expresiones de esta percepción y están muy extendidas entre la población adulta normal y mentalmente sana.Y aunque se ha supuesto que estas creencias surgen de una percepción errónea de los patrones cognitivos, hasta ahora había poca evidencia directa a favor de esta teoría. El nuevo trabajo, dirigido por Jan-Willem van Prooijen, de la Universidad Libre de Amsterdam, confirma su validez, según explica en un artículo la British Psychological Society.Para conseguir este resultado, los investigadores contaron con la participación de 264 voluntarios a los que sometieron a unos test para comprobar su grado de implicación en las teorías conspiratorias más populares, como que el hombre nunca llegó a la Luna (porque todo fue un montaje de la NASA) o que el Ébola es un virus diseñado en laboratorio. En los test se reflejaban también teorías conspiratorias inventadas y las creencias en lo sobrenatural de cada voluntario.Finalmente, los voluntarios debían someterse a un test visual para encontrar patrones en figuras aleatorias, como en las monedas arrojadas al aire o en cuadros de artistas como Victor Vasarely o Jackson Pollock.Vasarely es un representante del expresionismo abstracto conocido por su estilo único de salpicar pintura. Su arte es geométrico y contiene patrones obvios. Pollock es representante de la corriente optical art, un estilo​ de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas.