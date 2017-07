Descubren una partícula que es su propia antipartícula

En realidad, los fermiones de Majorana observados son esencialmente excitaciones en un material especialmente preparado para el experimento, explican los investigadores. No son partículas elementales propiamente dichas, sino que son fabricados artificialmente, por lo que no se sabe si se producen también en el universo, más allá de este experimento y de estas condiciones.Ahora bien, si los neutrinos están por todas partes y si los neutrones son partículas de Majorana, entonces quedaría demostrado que la naturaleza no sólo ha hecho posible este tipo de partículas, sino también que el universo está lleno de ellas.Según los investigadores, estos fermiones permitirían construir ordenadores cuánticos robustos no perturbados por el ruido ambiente, actualmente el mayor obstáculo de la informática cuántica.Dado que cada Majorana es esencialmente una casi partícula subatómica, un único qubit de información podría almacenarse en 2 fermiones Majorana separados por grandes distancias, lo que reduciría considerablemente los riesgos de perturbación y pérdida de la información contenida en ambos fermiones.Los investigadores llaman a esta nueva partícula “Ángel”, de la misma forma que al bosón de Higgs se le ha llamado “partícula de dios”.