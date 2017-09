Devuelven la consciencia a un paciente después de 15 años en estado vegetativo

Por primera vez, médicos franceses han utilizado un tipo de dispositivo de estimulación nerviosa para restaurar la consciencia en un paciente que llevaba 15 años en estado vegetativo, como consecuencia de una lesión cerebral.



Se trata de un hombre que mostró mejoras significativas en sus movimientos, así como en la atención después de un mes de tratamiento. Este resultado podría convertirse en un punto de partida para nuevos tratamientos para los pacientes que presenten heridas parecidas, según los investigadores.



Cuando una persona se encuentra en estado de coma, queda como dormida y no responde a ningún estímulo. Sin embargo, si se encuentra en estado vegetativo, aunque está despierta no manifiesta ningún signo de consciencia o de función cognitiva, si bien puede tener reflejos básicos como gesticular con los ojos para expresar asombro u otra emoción.



En ocasiones, estos pacientes pueden pasar de un estado vegetativo completo a lo que se llama un estado de consciencia mínima (minimally conscious state, llamada MCS en inglés), en el cual pueden darse cuenta de lo que pasa a su alrededor.



Pero cuando una persona lleva en estado vegetativo más de un año después de una lesión cerebral traumática, lo más probable es que permanezca en ese estado para siempre, con escasas posibilidades de salir de esa situación.



El paciente de este estudio es un hombre de 35 años que había sufrido una lesión cerebral traumática hace 15 años como consecuencia de un accidente de coche, lo que le sumió en estado vegetativo.



Jugando con pilas



Para conseguir despertar al paciente, los investigadores se valieron de unas pilas planas y redondas consideradas estimuladores del nervio vago, conocido por ser importante al despertar, en la alerta, y otras funciones esenciales.



Las pilas planas y redondas son consideradas como auténticos estimulantes cardiacos para el cerebro y se usan para el tratamiento de crisis de epilepsia.



El hecho de que este dispositivo pueda potencialmente ayudar a un paciente en estado vegetativo no era hasta ahora sino una suposición. Los médicos encargados de este paciente se basaron en estudios anteriores que mostraban una mejora en el estado de consciencia mínima (MCS) cuando estas pilas se aplicaban a estimular el tálamo, una parte del cerebro situada encima del hipotálamo y que está implicada en la coordinación de las señales sensoriales.



El nervio vago sirve de enlace directo entre el tálamo y otras zonas del cerebro, y además se sabe que, cuando el nervio vago es estimulado, se produce un aumento del metabolismo en cierta parte del cerebro.



Lo que hicieron los médicos es testar lo que pasaría si implantaban un estimulador del nervio vago en un paciente en estado vegetativo.



Los médicos midieron el comportamiento del paciente cuando respondía a los estímulos y realizaron un electroencefalograma (EEG), así como una tomografía por emisión de positrones (PET) antes de implantar el estimulador del nervio vago y durante todo el tratamiento.



Una vez implantado, fueron aumentando progresivamente la intensidad de la estimulación y después de un mes el paciente comenzó a mostrar mejoras, como una atención constante, una movilidad del cuerpo y un seguimiento visual.