Dividir el cerebro no siempre genera dos consciencias

Según el investigador, estos resultados suponen una evidencia de que, aunque los dos hemisferios cerebrales estén completamente aislados el uno del otro, el cerebro en su conjunto aún puede producir una consciencia única, esto es, que la división de la consciencia perceptiva a raíz de una callosotomía podría no darse siempre ni ser un efecto universal.El hallazgo parece encajar con otros realizados en 2000 por la investigadora Liz Franz , de la Universidad de Otago (en Nueva Zelanda), de los que habla Nature En sus estudios, Franz demostró que pacientes con cerebro dividido podían llevar a cabo tareas en las que se requiere coordinación de las dos manos (como conducir o tocar un instrumento), lo que implica también cierta coordinación perceptiva. Sin embargo, esto no pasaba con todas las tareas.Por ejemplo, Franz encontró que para uno de los pacientes estudiados, pescador experimentado, era sencillo hacer un nudo de pesca con las dos manos, aunque no podía realizar una tarea para él poco familiar, como enhebrar una aguja.Franz concluyó que esto se debía a que las habilidades bimanuales bien practicadas se coordinarían a nivel subcortical, por ejemplo a través del hipocampo, vinculado a la memoria, por lo que personas con cerebro dividido seguirían siendo capaces de hacer actividades ya conocidas utilizando las dos manos.Pinto y su equipo planean ahora seguir investigando a otros pacientes con cerebro escindido, para ver si sus hallazgos se repiten. Sin embargo, cada vez es más difícil encontrar a personas con esta condición (que hace posible analizar grandes subsistemas cerebrales aislados), porque los tratamientos para la epilepsia radical han ido cambiando, y la callosotomía es ya una práctica cada vez menos utilizada.