El 2 de agosto el planeta empieza a vivir a crédito

Según Global Footprint Network (GFN), el miércoles 2 de agosto de 2017 la humanidad habrá consumido todos los recursos que el planeta puede renovar en un año. Desde 1986, este acontecimiento, llamado Earth overshoot day, ocurre cada vez más pronto.El día mundial en el que traspasamos el límite ecológico marca el momento en el que la demanda humana de recursos naturales excede a la capacidad que la tierra tiene de regenerarlos dentro de un año entero. Este día se ha movido de finales de septiembre en el año 2000 al 2 de agosto en el presente año. Es la fecha más temprana desde que el mundo empezó a experimentar este fenómeno a principios de la década de 1970, indica GFN en un comunicado En otras palabras, la humanidad está actualmente utilizando recursos 1.7 veces más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerar. Esto equivale a decir que estamos usando 1.7 planetas. Un 60% de esta demanda es nuestra huella de carbono.Eso significa que en siete meses hemos emitido más carbono del que los océanos y los bosques pueden absorber en un año, que hemos pescado más peces, cortado más árboles, recogido más cosechas y consumido más agua que la que la Tierra puede producir en ese mismo período, señala al respecto WWF. Para cubrir nuestras necesidades, necesitamos 1,7 planetas, añade.Para sus cálculos, GFN tiene en cuenta la huella de carbono, los recursos consumidos por la pesca, el ganado, los cultivos, la construcción y el uso del agua.El precio de este consumo por encima de los recursos disponibles ya es visible: escasez de agua, desertificación, erosión de los suelos, deforestación, desaparición de especies, añade WWF. Vivir a crédito sólo es algo provisional, ya que la naturaleza no es un yacimiento que podamos agotar indefinidamente, añade.No obstante, hay indicios esperanzadores que indican que la tendencia puede revertirse. A pesar del crecimiento de la economía mundial, las emisiones de CO2 vinculadas a la energía no aumentaron en 2016 por tercer año consecutivo, debido al desarrollo de las energías renovables como fuente de electricidad.Además, si hemos sido capaces de mover la fecha del día límite ecológico 4.5 días cada año desde 1970, deberíamos ser capaces también de volver a utilizar los recursos de un solo planeta de aquí al 2050, señala GFN.“Nuestro planeta es finito, pero las posibilidades humanas no. Vivir dentro de los límites de la naturaleza o dentro de las posibilidades de regeneración de la misma es técnicamente posible, financieramente benéfico, y nuestra única posibilidad para un futuro próspero. En esencia, nuestro propósito es retrasar la fecha del día límite ecológico en el calendario”, expplica Mathis Wackernagel, presidente de Global Footprint Network y creador de la metodología de huella ecológica.“La huella de carbono se multiplico más que al doble desde el inicio de los años setenta y se mantiene como el componente de mayor crecimiento que afecta la brecha cada vez más grande entre la huella ecológica la biocapacidad del planeta”, asegura Wackernagel. “Para lograr las metas de los acuerdos de Cambio Climático de Paris, la humanidad necesitaría abandonar la economía basada en combustibles fósiles antes de 2050. Esto significa un largo camino para resolver los problemas de sobrepasar los límites ecológicos de la humanidad”.