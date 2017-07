El Homo sapiens ya era moderno cuando dejó África

En un estudio anterior, publicado en PNAS el año pasado y que firma también como autora principal Daniela Eugenia Rosso, se explica que el estudio microscópico y físico-químico de los residuos presentes sobre la superficie de estas herramientas, muestra que se procesaron diferentes tipos de rocas ferruginosas para producir polvo ocre de diferente granulometría, probablemente para funciones diferentes a las mencionadas.Eso indica un grado de complejidad comportamental desconocido hasta ahora en la Edad Media de la Piedra (Mesolítico) en el Cuerno de África, señalan los investigadores.La investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo Tracsymbols (Tracing the evolution of symbolically mediated behaviours within variable environments in Europe and southern Africa), concluido en 2015, que exploró la aparición de innovaciones culturales fundamentales en África y Europa entre hace ciento sesenta mil y veinticinco mil años.Sus excavaciones arqueológicas en África se concentraron en la Provincia Occidental del Cabo (Sudáfrica). El equipo complementó su labor arqueológica con indicadores paleoclimáticos que mostraron la evolución de los regímenes de temperatura, vegetación e incendios.La introducción de esta información en modelos informáticos ofreció un conocimiento más detallado de la relación entre los sistemas adaptativos humanos del pasado y los entornos en los que evolucionaron.