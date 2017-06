El agua tiene dos estados líquidos

El agua no es un líquido complicado, sino dos líquidos simples con una relación complicada, según una investigación de la Universidad de Estocolmo.Esta investigación ha descubierto dos estados líquidos del agua con grandes diferencias en estructura y densidad, según explican sus autores en un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Science."La nueva característica notable es que encontramos que el agua puede existir como dos líquidos diferentes a bajas temperaturas, momento en el que la cristalización del hielo es lenta", explica Anders Nilsson, uno de los autores de la investigación, en un comunicado.Los investigadores fueron capaces de seguir la transformación de la muestra de agua líquida a bajas temperaturas entre dos fases y demostrar que se registra una difusión típica en los líquidos. El descubrimiento ha sido posible gracias a una combinación de estudios utilizando rayos X, en los que se evidenciaron las dos estructuras diferentes.El descubrimiento significa que el agua a temperatura ambiente no puede decidir en cuál de las dos formas debe estar, a alta o a baja densidad, lo que da lugar a fluctuaciones locales entre ambas, según los investigadores.La forma más común de hielo en nuestro sistema planetario es amorfa, desordenada. Las nuevas fases líquidas del agua ahora descubiertas son dos formas de hielo amorfo con baja y alta densidad que pueden “interconvertirse”. También podrían estar relacionadas con formas de agua líquida de baja y alta densidad."Es muy emocionante poder utilizar los rayos X para determinar las posiciones relativas entre las moléculas en momentos diferentes", explica por su parte Fivos Perakis, otro de los investigadores, en un comunicado .