El calentamiento global amenaza también a las carreteras costeras

El aumento del nivel del mar ocasionado por el calentamiento global amenaza a las carreteras que estén situadas hasta tres kilómetros de la costa, ha descubierto un estudio realizado en Durham, Estados Unidos, cuyos resultados son potencialmente extrapolables a otras regiones similares del mundo.Según se explica en un comunicado de la Universidad de New Hampshire, los niveles del agua subterránea son más altos que los niveles marinos, lo que favorece que estos caudales discurran hacia el mar y no perjudiquen la estabilidad de las carreteras.Sin embargo, esta situación está cambiado debido a la subida del nivel del mar, que está obligando a las aguas subterráneas a buscar otras salidas y por ello están empezando a ascender hacia la superficie, amenazando a las carreteras que coincidan con su trayectoria.Las capas que sustentan el asfalto de las carreteras deben permanecer secas para asegurar su estabilidad, por lo que al ser inundadas pueden provocar enormes socavones en las zonas cercanas al litoral.Según uno de los investigadores, Jo Daniel, el peor enemigo para el pavimento de las carreteras es el agua. Si el suelo y el sustrato bajo el pavimento se humedecen, entonces desaparece la resistencia que la carretera necesita para permitir el paso del tráfico sin riesgos.Cuando en el pavimento aparecen surcos y grietas, ello permite que más agua penetre en las capas subyacentes, lo que empeora la situación, hasta el punto de que la carretera deba cerrarse durante periodos largos de tiempo, con las consecuencias negativas que ello tiene para la gente que necesita usarla, sobre todo si es una carretera muy transitada.Esta investigación ha identificado secciones de carreteras específicas de la costa marina de New Hampshire que son especialmente vulnerables al aumento de los niveles del agua subterránea. Entre ellas se incluyen algunas con mucho tráfico.Sin medidas drásticas que ayuden a estas carreteras a soportar lo mejor posible el volumen de tráfico, los usuarios de esas carreteras se enfrentarán a un deterioro más rápido de ciertos segmentos, que necesitarán mantenimiento mucho más a menudo y que estarán cerrados durante períodos más largos de tiempo, según las conclusiones del estudio, publicado en la revista Transportation Research Record.