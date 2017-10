El cerebro femenino premia la generosidad

Evitar conclusiones simplistas



Los investigadores advierten que no se pueden extraer de este estudio conclusiones simplistas, ya que sus resultados no indican que las mujeres nacen más generosas o naturalmente más altruistas que los hombres.



La recompensa y los sistemas de aprendizaje en nuestros cerebros trabajan en estrecha cooperación, señalan. Los estudios empíricos muestran que las niñas son recompensadas con elogios por el comportamiento generoso, lo que implica que sus sistemas de recompensa aprenden a esperar una recompensa por ayudar a otro, en lugar de asumir un comportamiento egoísta.



Con esto en mente, las diferencias de género que observamos en nuestros estudios podrían atribuirse mejor a las diferentes expectativas culturales que se influyen en los hombres y las mujeres, explica Soutschek.



Este relato de aprendizaje también está apoyado por hallazgos anteriores que señalan diferencias significativas en la sensibilidad del sistema de recompensa al comportamiento generoso o egoísta a través de las diferentes culturas.



Lo que este estudio constata, en consecuencia, es que las chicas han sido educadas para favorecer comportamientos altruistas, una educación que llega a influir sobre las conexiones cerebrales.



No hemos validado estereotipos, señalan los investigadores, sino más bien mostrado hasta qué punto los estereotipos marcan nuestros comportamientos. Un dato a tener en cuenta si se quiere avanzar hacia una sociedad más igualitaria entre géneros, añaden.



Consideran asimismo que este descubrimiento tendrá consecuencias para los estudios sobre el cerebro, ya que en el futuro estas investigaciones deberán tener en cuenta los diferentes comportamientos entre hombres y mujeres y su vinculación con la química cerebral.