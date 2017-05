El cerebro tiene neuronas sociales

Solo o acompañado



Comprobaron que algunas neuronas no se activan durante el ejercicio propuesto sino cuando un congénere está presente (de ahí el nombre de neuronas sociales), mientras que otras sólo se activan cuando el mono que realiza la prueba está solo.



Además, descubrieron con sorpresa que cuando las neuronas sociales se activan en presencia de un congénere, el mono que está haciendo la prueba obtiene el éxito con más facilidad. De ahí concluyen que las neuronas sociales están en la base de la facilitación social.



Asimismo, cuando las neuronas asociales se activan cuando el mono está solo, también se facilita el éxito de la tarea, pero no tanto como cuando está acompañado y se activan las neuronas sociales.



Los investigadores han podido comprobar también que si se activan las neuronas sociales cuando el mono está solo, o si se activan las neuronas asociales cuando está acompañado (algo que ocurre pocas veces), el éxito en la realización de la tarea disminuye.



Estos trabajos revelan la importancia del contexto social en el funcionamiento de la actividad neuronal y sus consecuencias en el comportamiento: para una misma tarea, el cerebro no utiliza siempre las mismas neuronas, sino que depende de la presencia o no de un congénere para usar unas u otras neuronas.



Las neuronas sociales, por tanto, no están presentes solamente en las regiones cerebrales eminentemente sociales, sino que están distribuidas por todo el cerebro para permitir la realización de diferentes tareas, ya sean sociales o no.



Esta constatación obliga a repensar el cerebro social, así como algunos trastornos del comportamiento característicos de enfermedades como el autismo y la esquizofrenia.