El efecto placebo funciona incluso si el paciente sabe que es inerte

Los placebos surten efecto aunque el paciente conozca lo que son cuando los toma, según ha descubierto un estudio de la Universidad de Basilea del que se informa en un comunicado . Para que funcione, sólo es necesario explicarle al paciente que en realidad no contienen medicación alguna.Los científicos testaron la eficacia de sustancias placebo abiertamente reconocidas como tal en un estudio experimental y compararon los resultados con otros grupos.La experiencia consistía en calentar el antebrazo de 160 pacientes, a través de una placa de calefacción, hasta que el dolor resultara insoportable. A continuación se les suministró a todos los participantes una crema contra esos dolores, con una particularidad.Los pacientes se dividieron en tres grupos diferentes que recibieron diferente información sobre la pomada suministrada.Al primer grupo se le informó que la pomada contenía el principio activo conocido como Lidocaína, un fármaco perteneciente a la familia de los anestésicos locales. Y se le explicó que este fármaco, utilizado principalmente por odontólogos, tenía un potente efecto curativo. A este grupo se le ocultó que todo era mentira, que en realidad se trataba de un placebo.Al segundo grupo se le explicó que la pomada era realmente un placebo y durante 15 minutos fueron informados de que se trataba de una sustancia farmacológicamente inerte, a pesar de lo cual funciona debido a causas psicológicas.Finalmente, al tercer grupo se le informó que se le aplicaba una pomada placebo, sin más explicaciones.Después del experimento, los científicos comprobaron que los dos primeros grupos experimentaron una mejoría significativa de la intensidad del dolor y de la incomodidad, mientras que el tercer grupo no sólo no experimentó mejoría alguna, sino dolores más intensos y desagradables después del tratamiento.