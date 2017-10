El instinto maternal es una realidad biológica universal

Las madres reaccionan de la misma forma ante el llanto del recién nacido, independientemente de dónde se encuentren a lo largo del planeta, ha descubierto un estudio que confirma la naturaleza biológica del instinto maternal.El estudio, realizado en once países, demuestra que una madre que oye llorar a su bebé tiene tendencia a tener siempre el mismo comportamiento: tomarlo en brazos y hablarle con el fin de tranquilizarlo.El análisis de las imágenes de resonancia magnética del cerebro de las madres señala que el llanto del recién nacido activa unas regiones específicas del cerebro de su madre que están vinculadas a la atención, al movimiento y a la palabra, independientemente de su cultura, lo que las impulsa a tomar a su hijo en brazos.Además, las zonas frontales del cerebro implicadas en la capacidad de interpretar los sonidos se activan también cuando llora un bebé, ha constatado también el estudio. Estos resultados permiten deducir que las respuestas de las madres a los llantos de su bebé son programadas en el cerebro y que son comunes a todas las culturas.Los autores de esta investigación explican en un comunicado que una mejor comprensión de la naturaleza psicológica de la relación madre-hijo permitirá identificar y ayudar a las madres con riesgo de maltrato infantil o de otros comportamientos problemáticos.En el estudio, realizado por investigadores del Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development , participaron 684 mujeres jóvenes convertidas en madres por primera vez, procedentes de Argentina, Bélgica, Brasil, Camerún, Francia, Israel, Italia, Japón, Kenia, Corea del Sur y Estados Unidos.Durante la investigación, se registraron y analizaron las interacciones entre las madres y sus bebés. De esta forma, los científicos pudieron establecer si ellas respondían a los llantos de su recién nacido mostrándole afecto, entretenimiento, alimento, cambiándole el pañal, tomándolo en brazos o hablándole.