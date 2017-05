El lenguaje altera la forma de percibir el tiempo

Metodología



El estudio se basó en 40 personas bilingües de español y sueco, con las que realizaron un total de 162 ensayos. A cada uno de ellas se les pidió que estimaran el tiempo que había pasado mientras observaban en una pantalla de ordenador una línea que crecía, y también un recipiente llenándose de un líquido.



Mientras observaban cómo se llenaba el recipiente, debían explicar en español sus estimaciones temporales, que en este caso expresaban el tiempo como volumen. No se vieron afectados por las líneas que crecían en las pantallas.



Sin embargo, cuando la misma pregunta se hacía en sueco, la percepción temporal se modificaba, expresando el tiempo por la distancia recorrida por las líneas de la pantalla, no por el tiempo invertido en el llenado del recipiente.



Según los investigadores, estos resultados ponen de manifiesto cómo varía la representación del tiempo humano según el lenguaje que se usa para expresarlo, lo que significa que las personas bilingües poseen un sistema de procesamiento de información altamente adaptable.



"Al aprender un nuevo idioma, de repente se sintonizan con las dimensiones perceptivas de las que no eran conscientes antes", explica el profesor Athanasopoulos.