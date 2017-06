El océano absorbe más CO2 que metano emite a la atmósfera

En el Ártico noruego



El estudio se realizó cerca del archipiélago Svalbard de Noruega, situado en el océano Glacial Ártico, al norte del continente europeo.



Durante el estudio, los científicos midieron las concentraciones de metano y de dióxido de carbono en las aguas cercanas a la superficie y en el aire, justo por encima de la superficie del océano. Las mediciones se realizaron sobre campos de filtración de metano situados a una profundidad de entre 260 y 8.530 pies (entre 80 y 2.600 metros).



El análisis de los datos confirmó no sólo el escape de metano, sino que al mismo tiempo cantidades significativas de CO2 estaban siendo absorbidas por las mismas aguas que registraban los escapes de metano.



El metano es un potente gas de efecto invernadero. Su impacto sobre el calentamiento climático es de 25 a 30 veces más importante que el del dióxido de carbono, el temido CO2. El metano está presente en grandes cantidades en los subsuelos oceánicos del Ártico y, debido a las variaciones climáticas, se escapa hacia la superficie y a continuación a la atmósfera.



Efecto limitado



El estudio se realizó cerca del archipiélago Svalbard de Noruega, situado en el océano Glacial Ártico, al norte del continente europeo, donde los científicos midieron las concentraciones de metano y de dióxido de carbono en las aguas cercanas a la superficie y en el aire, justo por encima de la superficie del océano. Las mediciones se realizaron sobre campos de filtración de metano situados a una profundidad de entre 260 y 8.530 pies (entre 80 y 2.600 metros).



El análisis de los datos confirmó no sólo el escape de metano, sino que al mismo tiempo cantidades significativas de CO2 estaban siendo absorbidas por las mismas aguas que registraban los escapes de metano.



Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este proceso ocurre en aguas frías y poco profundas y no se sabe si ocurriría lo mismo en aguas más cálidas y profundas. Lo más probable es que en estas aguas el metano liberado no consiga transportar nutrientes hasta la superficie, que es donde hay luz para que los organismos fotosintéticos hagan la fotosíntesis.



Otro problema es que si el mar sigue aumentando de temperatura, el proceso de liberación de metano podría incrementarse considerablemente debido a una liberación repentina de este gas desde los depósitos de clatrato de metano situados en los fondos oceánicos.



Esto provocaría una alteración del medio ambiente de los océanos y de la atmósfera de la Tierra similar a la que originó una extinción masiva hace aproximadamente 250 millones de años, o similar también al brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno, hace 55,8 millones de años, según los científicos.