Encuentran posibles evidencias de otros universos

La radiación de fondo de microondas (CMB) es una forma de radiación electromagnética descubierta en 1965 que llena el universo por completo. Se considera que es una reliquia del Big Bang, el momento primigenio que dio origen a la expansión del Universo. Tiene una temperatura de 2,73 grados por encima del cero absoluto y presenta algunas anomalías.



Una de estas anomalías es un punto frío, una región del universo que está alrededor de 0.00015 grados más fría que su entorno, cuya existencia ha intrigado a los astrónomos desde su identificación en 2004.



Según los modelos cosmológicos actuales, ese punto frío se debe un pretendido enorme vacío de miles de millones de años luz de ancho, en el que hay menos galaxias que en otras latitudes del universo.



Otras hipótesis se han formulado para explicar la existencia de este punto frío, como que es el resultado de la influencia de la energía oscura en esa región con pocas galaxias.



Sin embargo, una nueva teoría, publicada ahora en la revista Monthly Notices, de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido, señala que el punto frío es, probablemente, el primer indicio de que existe más de un universo.



Según esta nueva teoría, el punto frío podría ser la huella dejada por una colisión entre nuestro universo y otro, ocurrida en los primeros momentos del Big Bang. Si se confirma esta hipótesis, significaría que realmente existen varios universos, incluso miles de millones, algo que todavía sigue siendo muy especulativo.



Para los autores de esta investigación, Ruari Mackenzie y Tom Shanks, de la Universidad de Durham, la hipótesis de que el punto frío es el resultado de un vacío con pocas galaxias que habría dejado su huella en la radiación fósil, ya no puede mantenerse. Plantean que es necesario formular una nueva Física para explicarlo.



Las observaciones realizadas por Mackenzie y Shanks permiten afirmar que la hipótesis de que el punto frío contiene pocas galaxias en su interior no es sostenible. Ellos estudiaron 7.000 galaxias utilizando nuevas tecnologías y descubrieron que no hay ninguna evidencia de un vacío capaz de explicar el punto frío dentro de la teoría cosmológica estándar.



Lo que apreciaron más bien es que el punto frío está subdividido en pequeños vacíos rodeados de cúmulos de galaxias, con una distribución muy parecida a la del resto del universo. El punto frío es como un universo en miniatura, dentro del gran universo.