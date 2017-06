Es posible ayudar al cerebro a regular los sonidos molestos

Nuestro aparato auditivo y el cerebro nos seleccionan los sonidos que escuchamos. Se estima que sólo escuchamos una millonésima parte de la información sensorial procedente de los ojos, la boca, nariz y piel que llegan a nuestro cerebro.Más concretamente, la capacidad de oír un sonido supone recogerlo, procesarlo e interpretarlo y en cada uno de estos pasos el sistema auditivo amplifica algunas frecuencias y disminuye otras y convierte la energía acústica de las ondas sonoras originales en energía eléctrica, que es la que finalmente llega al cerebro.La capacidad auditiva está condicionada por varios factores. En primer lugar, por el rango de sonidos que puede captar, en función de su frecuencia y volumen. En segundo lugar, por la adaptación, ya que cuando asumimos un sonido y lo reconocemos, nos olvidamos de él por tenerlo incorporado a nuestro “archivo” de sonidos reconocidos.Finalmente, la capacidad auditiva está condicionada por la habituación, que sólo ocurre en el cerebro cuando dejamos de oír los sonidos repetitivos y monótonos. Por ejemplo, si nos vamos a vivir al lado del mar, al principio el ruido de las olas nos resulta molesto, pero luego sencillamente lo ignoramos y pasa a formar parte del paisaje auditivo cotidiano.Esta capacidad del cerebro de filtrar sonidos molestos puede ser utilizada con fines terapéuticos, señala la profesora Susanne Schmid, de la Schulich School of Medecine & Dentistry, de la Western University en Ontario, que ha estudiado la posibilidad de aplicarla en tratamientos médicos.Para ello ha procedido a identificar los mecanismos moleculares implicados en el control de la habituación. Schmid explica que sus investigaciones posibilitan tratamientos para las personas que sufren problemas de integración sensorial, como la esquizofrencia. Los trastornos de integración sensorial ya han sido identificados como marcadores para diagnosticar problemas de trastornos del espectro acústico.La habituación acústica es la forma más básica de aprendizaje que tenemos, que por así decirlo viene de fábrica, ya que no es necesario aprenderla. Está incorporada desde el nacimiento, explica Schimd en un comunicado Nuestro cerebro es capaz de decidir qué es importante escuchar y qué cosas podemos ignorar, añade. Descubrimos la importancia de esta capacidad cuando no le funciona a otra persona, que se queja de sonidos que a los demás dejan indiferentes. Es un síntoma de la atrofia de esta facultad.