España se vacía

La España vacía



“El análisis de las estructuras demográficas de estos espacios nos muestran datos muy contundentes del problema que afecta a los municipios de la España vacía y condicionan su futuro. En los dos últimos grupos estudiados, su supervivencia está en juego”, señala Joaquín Recaño.



“Los que están en riesgo de despoblación irreversible son los que tienen las tasas de natalidad más bajas, las más altas de mortalidad, una mayor emigración neta y la menor atracción de la inmigración exterior”, añade.



Los municipios con peores perspectivas de futuro –segundo y tercer tipo de espacios rurales- se localizan en las áreas circundantes de Madrid. Especialmente Castilla-León, con todas sus provincias implicadas en mayor o menor grado y Castilla-La Mancha, con una situación de insostenibilidad demográfica en los municipios más pequeños de Guadalajara y Cuenca. También destacan Aragón, con especial protagonismo de Teruel y, finalmente, La Rioja.



Por el contrario, los que presentan una mayor resiliencia demográfica se hallan en las provincias del Valle del Ebro, el espacio al sur que une Cáceres y Toledo, la montaña pirenaica y las regiones mediterráneas.



“Asturias y Galicia no han podido ser estudiados porque los datos agregados municipales no permiten constatar la verdadera dimensión de los problemas demográficos de sus zonas rurales caracterizadas por un poblamiento disperso”, aclara el investigador.



El espejismo de la inmigración



El fenómeno de la inmigración extranjera surgido en los años de bonanza económica ha pasado de puntillas por la mayoría de las áreas rurales españolas. El conjunto de los municipios analizados ha captado sólo el 1,85% de los inmigrantes, un valor incluso menor del peso que representa su población en España (3,1%).



“Su comportamiento ha generado un espejismo demográfico y los datos analizados nos indican que muchos de los que llegaron a los municipios con más problemas demográficos han vuelto a irse, probablemente al experimentar los mismos factores que expulsan a la población autóctona”, señala Joaquín Recaño.



Las perspectivas de futuro de los municipios estudiados varían según las áreas geográficas. En algunas zonas, su capacidad para adaptarse y superar las dificultades va ligada a actividades económicas relacionadas con el turismo rural, las segundas residencias o los recursos ligados al territorio y, en menor medida, al mantenimiento de unos mínimos de población.



Pero la mayor parte no pueden retener a los habitantes más jóvenes, especialmente a las mujeres, y no son especialmente atractivos para los potenciales inmigrantes.



“Este grupo de población es el único que puede enderezar la maltrecha situación demográfica actual de la población rural, la llave de su supervivencia”, indica el investigador, “pero no se atisban cambios en esa dirección si no se potencia la inversión pública que fomente su establecimiento y arraigo en el territorio”.



“Buscar soluciones al problema pasa por tener en cuenta la heterogeneidad de los municipios, evaluar rápidamente los factores que explican esta variedad e identificar aspectos que favorezcan su supervivencia demográfica y económica”, concluye.