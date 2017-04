Exitoso reestreno de "Las hermanas Rivas", de Adriana Roffi, en Madrid

Estructura de tragedia



La vida solitaria, monótona y crecientemente turbia de la pareja (con evidentes adicciones al sexo y al alcohol, respectivamente) se ilumina con la aparición de este potrillo sudoroso que rompe los ritmos tácitos de la casa, al mismo tiempo que suscita emociones y sentimientos acaso reprimidos, sometidos a la convección trivial del trabajo en la fábrica, la visita a las tías y el recuerdo de los padres difuntos. Una rutina embrutecedora que desaparece de un plumazo a golpe de saco y saltos de comba en medio del salón.



A partir de aquí se teje una trama melodramática, con ribetes de comedia, muy bien interpretada, que tiene como subtexto el cuento de Borges, La intrusa, no lo resumo para no hacer spoiler, y un previsible desenlace que, sin embargo, funciona, porque la clásica arquitectura, casi de tragedia (en este caso cómica) griega, convoca hacia su resolución un destino que se volverá a repetir inexorablemente.



Los que no recuerden el cuento de Borges, acaso se den de bruces con un final inesperado. Y eso está bien. Los demás saldrán reconfortados también, al acabar de ver una obra muy clásica (en su mejor sentido) y magníficamente interpretada. La noche cálida de un Madrid primaveral convino también en que estamos de enhorabuena. Si pueden, vayan.