Gastar dinero en comprar tiempo nos hace más felices

Pocos optan por comprar tiempo



A pesar de los beneficios, los investigadores se sorprendieron al descubrir que pocas personas eligen gastar su dinero en compras que ahorran tiempo en la vida cotidiana. Incluso en una muestra de 850 millonarios que fueron encuestados, casi la mitad informó que no gastaría su dinero en subcontratar tareas desagradables.



Otra encuesta con 98 adultos a los que preguntaron cómo gastarían un ingreso inesperado de 40 dólares, también reveló que sólo el dos por ciento lo usaría de una manera que les ahorrara tiempo.



Muchos estudios han demostrado que la gente se beneficia de comprar experiencias agradables, pero nuestra investigación sugiere que la gente también considera la posibilidad de no pagar para evitar hacer aquello que no le agrada, explica Dunn.



"Aunque el tiempo de compra puede servir como un amortiguador contra las presiones del trabajo y de la vida diaria, pocas personas lo hacen incluso cuando pueden permitirse el lujo", dijo Dunn. "La investigación ha demostrado que la gente se beneficia al comprar tiempo y evitarse las tareas domésticas, pero al mismo tiempo que la gente también prefiere muchas veces hacer esas tareas por sí mismas.”