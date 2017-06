Identifican los patrones cerebrales complejos que forman los pensamientos

Conocíamos ya que existe tecnología de escaner cerebral que permite reconocer patrones muy simples en el cerebro, como detectar si estamos pensando o no, pero después de que una nueva investigación, publicada en Human Brain Mapping, identificara algunos de los patrones cerebrales complejos que participan en la formación de pensamientos en nuestro cerebro, los científicos están solo a un paso de convertirse en lectores de mentes.



Los patrones cerebrales generados al formar en nuestra cabeza determinadas oraciones podrían predecirse con 87% de precisión, basándose en un alfabeto de 42 conceptos diferentes relacionados con el tamaño, la ubicación, los colores, las acciones y otros elementos que conforman pensamientos complejos.



Los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon (EE.UU.) han recurrido a una plataforma de aprendizaje máquina no muy diferente a las que se usan para interpretar el contenido de imágenes o para identificar caras, que había sido equipada con 239 frases complejas.



Cada frase iba acompañada de los datos ofrecidos por un escáner de imágenes de resonancia magnética funcional (IRMf) que registra las áreas del cerebro que se activan cuando una persona piensa en esa cadena de conceptos. En la prueba 240, los algoritmos no necesitaron la frase, la adivinaron simplemente analizando las ondas cerebrales captadas por una resonancia magnética.



Según los expertos, una de las maravillas del cerebro humano consiste en la capacidad de combinar conceptos individuales en pensamientos complejos: por ejemplo, pensar no sólo en plátanos, sino me gusta comer plátanos en la noche con mis amigos, dice el investigador principal Marcel Sólo.