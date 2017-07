La autoestima de la mujer disminuye durante el embarazo

La paternidad genera una serie de sentimientos potentes y contradictorios que van desde la alegría intensa a la fatiga crónica, pasando por explosiones de amor y momentos de angustia.Un estudio ha confirmado ahora la magnitud de estos sentimientos y que afectan especialmente a las madres en forma de pérdida de autoestima, así como a las relaciones de pareja. Los resultados se publican en la revista Journal of Personality and Social Psychology, según informa la revista Quartz.Dirigido por investigadores de la Universidad de Tilbourg en Países Bajos, el estudio analiza los datos de una encuesta realizada a 85.000 noruegas entre 1999 y 2008.Las mujeres encuestadas ofrecen información sobre su autoestima y la de su pareja en diferentes momentos de su primer embarazo y después del parto: dos veces durante el embarazo, tres veces después del parto (hasta los 36 meses). Algunas madres participaron en el estudio durante su segundo, tercero y cuarto hijo.Analizando esta documentación histórica, los investigadores descubrieron una tendencia recurrente: la autoestima de las mujeres desciende durante el embarazo, luego se recupera a lo largo de los seis meses después del parto.Sin embargo, después de esa fecha la autoestima de la madre desciende de nuevo y no deja de deteriorarse. Tres años después del parto, su nivel de autoestima es más bajo que la media de referencia.Como el estudio realizado sólo cubre los 36 meses de edad del hijo, los investigadores no han podido determinar cuánto tiempo dura realmente esa pérdida de autoestima en las madres.Sin embargo, a partir de los datos relativos a las mujeres que participaron en la encuesta para sus siguientes embarazos, los investigadores pudieron determinar que su nivel de autoestima volvía a su posición de origen cada vez que se reanudada el proceso de la gestación.Según los investigadores, varias razones pueden explicar la pérdida de la autoestima en las mujeres embarazadas: las transformaciones físicas propias de su nuevo estado, los cambios hormonales, el estrés que supone el desarrollo del bebé y las inquietudes que suscita el futuro para asegurar la estabilidad del recién nacido.