La cultura de los cetáceos está relacionada con el tamaño de sus cerebros

Cerebro social y cultural



El equipo utilizó el conjunto de datos para probar la hipótesis del cerebro social (SBH) y la hipótesis del cerebro cultural (CBH). El SBH y CBH son teorías evolutivas desarrolladas originalmente para explicar el desarrollo de grandes cerebros en primates y mamíferos terrestres.



Argumentan los científicos que los cerebros grandes son una respuesta evolutiva a entornos sociales complejos y ricos en información. Sin embargo, esta es la primera vez que estas hipótesis se han aplicado a los mamíferos marinos "inteligentes" en una escala tan grande.



Michael Muthukrishna, coautor de la investigación, agrega: "Esta investigación no trata solo de observar la inteligencia de las ballenas y los delfines, sino que también tiene importantes ramificaciones antropológicas. Para avanzar hacia una teoría más general del comportamiento humano, debemos entender qué hace que los humanos sean tan diferentes de otros animales. Y para hacer esto, necesitamos un grupo de control. En comparación con los primates, los cetáceos son un grupo de control más "extraterrestre".



Otro coautor, Kieran Fox, neurocientífico de la Universidad de Stanford, añade: "Los cetáceos tienen muchos comportamientos sociales complejos que son similares a los humanos y otros primates. Ellos, sin embargo, tienen estructuras cerebrales diferentes de nosotros, lo que llevó a algunos investigadores a argumentar que las ballenas y los delfines no podían alcanzar habilidades cognitivas y sociales superiores. Creo que nuestra investigación muestra que este claramente no es el caso. En cambio, surge una nueva pregunta: ¿cómo pueden los patrones muy diversos de estructura cerebral en especies muy diferentes dar lugar a conductas cognitivas y sociales muy similares? "