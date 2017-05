La depresión puede mejorarse sólo con mirarla

Una nueva técnica no invasiva permite mejorar a los pacientes que sufren depresión, una enfermedad que afecta a 350 millones de personas en todo el mundo, según la OMS.La nueva técnica consiste en observar en un ordenador y en tiempo real la actividad cerebral de uno mismo implicada en los procesos depresivos, e influir en ella conscientemente evocando recuerdos felices de la vida.Según un estudio , las áreas que juegan un papel significativo en la depresión son la amígdala, el tálamo y el hipocampo. La amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad del lóbulo temporal y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. La amígdala reacciona bien ante las emociones negativas de una persona, pero es menos sensible a los recuerdos positivos.El estudio señala que observando esa región cerebral de las emociones, una persona puede mejorar su estado de ánimo y estimular al conjunto de neuronas de la amígdala a reaccionar ante los buenos recuerdos.Esta técnica se llama Neurorretroalimentación fMRI (Neurofeedback fMRI) y funciona con imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional, una técnica que permite observar la actividad del cerebro mientras realiza una tarea.La Neurorretroalimentación fMRI permite a una persona adquirir cierto control sobre su actividad eléctrica cerebral, observada en directo por el paciente a través de un ordenador que convierte su actividad eléctrica cerebral en imágenes y sonidos.De esta forma, una persona no sólo puede ser un observador pasivo de este proceso, sino también influirlo y controlarlo. La técnica es muy reciente, pero se ha probado anteriormente con éxito para el tratamiento de dolores crónicos.Kymberly Young, la autora principal de esta investigación, reunió a 36 voluntarios adultos diagnosticados con depresión y los separó en dos grupos diferentes. El primer grupo fue instruido para realizar un ejercicio de neurorretroalimentación en las neuronas de la amígdala cerebral afectadas por la depresión.El segundo grupo fue instruido para realizar un ejercicio similar, pero sobre otra zona del cerebro no relacionada con la depresión. Las personas de ambos grupos tenían sus cerebros escaneados por fMRI para identificar la ubicación de su amígdala o la región de control del cerebro (en el caso del segundo grupo).Observando en directo la actividad eléctrica de sus respectivos cerebros, los participantes han intentado regular la intensidad de la señal emitida en esos momentos por su amígdala recordando momentos felices de su vida.