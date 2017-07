La estimulación eléctrica craneal ayuda en el dominio de las matemáticas

La electro estimulación del córtex prefrontal del cerebro ayuda a los niños con discapacidad en el dominio de las matemáticas, según un estudio publicado en la revista Science Reports, de Nature.El estudio se realizó con 12 niños de entre ocho y once años con dificultades de aprendizaje en matemáticas de una escuela especializada de Londres. Los niños se dividieron en dos grupos de seis. Los niños de uno de los grupos llevaban acoplado un dispositivo que aplicaba una corriente eléctrica baja, indolora, sobre las áreas izquierda y derecha de la frente.Las corrientes eléctricas se aplicaban en las regiones del cerebro llamadas dorsolaterales, que destacan por desempeñar un papel en el aprendizaje matemático. El método de estimulación, que se conoce como estimulación del ruido aleatorio transcranial (tRNS), se aplicó en nueve sesiones de 20 minutos durante cinco semanas.El otro grupo de niños llevaba un dispositivo similar, pero no recibió ninguna estimulación. Los niños no podían saber si estaban recibiendo una estimulación cerebral o no.Durante el experimento, los niños se situaban delante de una pantalla que mostraba números. La tarea consistía en ordenar los números mientras una cámara observaba el juego.Se trata de un juego de entrenamiento numérico que integra el aprendizaje matemático con otros ingredientes como los movimientos corporales y que se adapta al nivel de rendimiento de cada niño.Inmediatamente antes y después del juego, los investigadores también midieron su capacidad en una prueba matemática llamada MALT, una herramienta de diagnóstico estandarizada para el currículo nacional del Reino Unido.Los investigadores descubrieron que la estimulación craneal produce un efecto mixto en términos de rendimiento, y que mejora el aprendizaje de los niños durante el juego de entrenamiento numérico, en comparación con los demás niños que también hicieron el mismo juego, pero sin estimulación alguna. Los resultados también indicaron que los efectos de tRNS contribuyen a mejorar los resultados de la prueba MALT.Estos resultados se asemejan a los obtenidos en estudios previos sobre adultos sanos, según los cuales la estimulación tRNS sobre las mismas regiones del cerebro mejora también el aprendizaje matemático.El Profesor Roi Cohen Kadosh del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, explica en un comunicado de la citada universidad: " los niños con dificultades de aprendizaje tienen un cerebro que funciona de manera diferente. Esto suele asociarse con un aprendizaje deficiente y, a su vez, puede perjudicar el desarrollo típico del cerebro”.Añade que "las dificultades de aprendizaje suelen ser tratadas mediante intervenciones conductuales, pero éstas han mostrado poca eficacia, especialmente en cerebros con atípicos neurales. Nuestra investigación sugiere que los niños con dificultades de aprendizaje podrían beneficiarse de la combinación de su aprendizaje con tRNS, que se sabe mejora el aprendizaje y altera las funciones cerebrales en adultos sanos”.