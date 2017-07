La generosidad provoca felicidad y modifica la actividad cerebral

La medida de la actividad cerebral permitió establecer que el mero hecho de la simple promesa de comportarse generosamente, activa la zona altruista en el cerebro y refuerza la comunicación con la zona cerebral de la felicidad.“Es curioso que la simple intención genere una modificación neuronal, antes incluso de que sea puesta en práctica”, explica uno de los investigadores, el profesor Tobler, en un comunicado de la Universidad de Zurich. Eso significa que no es necesario demostrar una abnegación total para sentirse más feliz, añade.Este trabajo demuestra que el mero hecho de implicarse en una promesa generosa es suficiente para aumentar la sensación de felicidad, y que el vínculo entre generosidad y felicidad tiene una base neuronal.Sin embargo, los investigadores advierten que este trabajo no tiene aplicación directa a nivel médico. Sólo se inscribe en una línea de investigación que pretende localizar las funciones intelectuales. En este trabajo, se comprueba una vez más la gran plasticidad cerebral, ya que cuando se hace un gesto psicológico (un acto de generosidad), el cerebro se modifica.Lo que queda por saber, según los investigadores, si es posible entrenar y reforzar la comunicación entre las áreas cerebrales implicadas en la generosidad y la felicidad y si el efecto persiste cuando este efecto se realiza de manera consciente. Es decir, si es posible pensar que la gente es generosa sencillamente porque eso le hace sentirse mejor. La imagen cerebral no desvela si estos procesos se pueden manipular.Los resultados de esta investigación contradicen el pensamiento dominante en economía, según el cual el comportamiento generoso representa un costo para el individuo (gasta recursos propios a favor del otro), mientras que la búsqueda de la felicidad sólo persigue el beneficio económico.