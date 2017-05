La ideología política está determinada en parte por el cerebro

Cerebro progresista y conservador



Un estudio desarrollado por Ryota Kanai en 2011 demostró que, a nivel neuronal, el cerebro de un conservador extremista no está estructurado de la misma forma que el cerebro de un progresista.



La clave se encuentra en la amígdala cerebral, una zona del cerebro arcaico responsable del aprendizaje y de la expresión del miedo, así como en las zonas corticales evolucionadas que están implicadas en la regulación de estas emociones.



Según este trabajo, cuanto más densa es la amígdala cerebral, más tiende la opinión política a ser extremista y autoritaria. Y a la inversa, las orientaciones moderas y progresistas se corresponden con un aumento en la densidad del córtex cingulado anterior, un área cerebral implicada en la detección del error, la conciencia de uno mismo, la empatía y la regulación de las emociones.



El nuevo estudio, que se ha apoyado en técnicas de magneto encefalografía (MEG), demuestra la importancia de la amígdala cerebral en la génesis automática y no consciente del miedo, génesis que precede a la actividad cortical vinculada a las funciones cognitivas complejas. El miedo puede incluso, en determinados casos, preceder a la percepción consciente de un estímulo.



Apoyo a la lucha antiterrorista



Esta nueva aproximación abre la puerta a un amplio campo de investigación en psicología cognitiva, social y política, que se desarrolla en el seno de la Universidad de Grenoble Alpes con la finalidad de comprender el vínculo entre la producción reiterada del miedo (como consecuencia por ejemplo de un atentado terrorista) y la orientación electoral.



Las investigaciones en este campo se han potenciado después de los atentados terroristas que han sacudido Francia y otros países, y los investigadores suizos han desarrollado ya diversas técnicas que permiten detectar de forma no consciente prejuicios extremistas vinculados a la radicalización.



Estas investigaciones y metodologías ya se están aplicando a nivel europeo para el mantenimiento de la paz en el marco de la lucha contra el terrorismo y la detección y prevención de personas radicalizadas.



Martial Mermillod precisa algo importante a la hora de interpretar estos resultados, señalando que deben ser situados en contextos históricos o sociológicos complejos. “Esta batalla entre nuestros viejos demonios (miedo, deshumanización) que proceden de las zonas cerebrales primitivas, contra las zonas más evolucionadas del córtex (que regulan las emociones y abren nuevas perspectivas), se desarrolla dentro de cada uno de nosotros y nadie está protegido de la bascular un día hacia el lado oscuro y primitivo de su cerebro.”