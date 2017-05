La materia oscura se oculta dentro de los rayos cósmicos

Detección sorpresa



Y esto es lo que dos grupos de científicos han detectado que ocurre dentro de los rayos cósmicos. Debido a la precisión sin precedentes de los datos obtenidos en AMS-02, dos nuevos equipos de astrónomos han publicado sendos artículos por separado, sin conocerse entre sí, utilizando los nuevos datos para argumentar que algunos de los antiprotones se producen por colisiones de partículas de materia oscura.



Esta no es la primera vez que se ha intentado encontrar evidencias de la materia oscura entre los rayos cósmicos. Pero gracias a la precisión de AMS-02, este es el caso más evidente encontrado hasta ahora. Si lo confirman futuras investigaciones, esto podría marcar el comienzo del fin de la búsqueda para identificar partículas de materia oscura, según los investigadores.



Uno de los equipos es alemán y el otro de China. Ambos han analizado la cantidad de antiprotones detectados por el Espectrómetro Magnético Alpha (AMS) instalado en la ISS.



Para su investigación, los dos equipos han intentado determinar la cantidad de antiprotones detectados por el espectrómetro magnético en los dos escenarios posibles de rayos cósmicos, uno con materia oscura y otro sin ella.



El equipo alemán constató que los datos obtenidos se corresponden con un modelo en el que la anulación de las partículas de materia ocurre con una masa de 80 GeV/c 2. Este equipo concluye que el escenario de que se trata de materia oscura es el más concordante con los datos de AMS-02.



Misma conclusión



Por su parte, el equipo chino llegó a la misma conclusión. Intentando determinar la probabilidad de antiprotones originados en colisiones de materia oscura, descubrieron que efectivamente hay una "señal" de materia oscura, y que algunos de los antiprotones probablemente se originan en colisiones de materia oscura. Su modelo predice una partícula de materia oscura similar, con una masa comprendida entre 40 et 60 GeV/c 2, en general de acuerdo con el equipo alemán.



Sin embargo, los chinos son más prudentes sobre la interpretación de los resultados. Aseguran que no pueden decir mucho sobre la identidad de esa materia oscura, y que el hallazgo puede referirse también a algo nuevo, a algún otro tipo de partícula que esté más allá de la familia de partículas conocidas.



Aunque estos dos artículos fortalecen la conclusión de que la materia oscura existe y es auto-interactiva, tampoco es el final de la historia. El hecho de que dos equipos distintos lleguen a la misma conclusión es prometedor, si bien todavía no puede afirmarse que hayan comprobado realmente la existencia de la materia oscura.