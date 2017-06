Las células madres podrían hacer reversible la muerte cerebral

Los investigadores afirman que las inyecciones de células madre en el cerebro o la médula espinal han demostrado buenos resultados en pacientes con graves lesiones cerebrales, como la parálisis cerebral o el ELA.Sin embargo, aunque no se conoce el país o países de Latinoamérica donde se va a desarrollar la experiencia, lo que está claro es que plantea una serie de interrogantes respecto tanto a su viabilidad legal como científica.Una cuestión sin resolver se refiere a que los pacientes en estado de muerte cerebral no pueden consentir el experimento y se duda de que los familiares tengan la capacidad legal para permitirlo.También se plantea que, en caso de que el experimento funcione, qué pasará con esas personas recuperadas para la vida en el último momento, sobre todo si regresan con discapacidad mental o física.Bioquark aclara sin embargo que no espera devolver a la vida a ninguno de estos pacientes en estado de muerte cerebral y que la experiencia servirá, sobre todo, para explorar nuevas terapias destinadas a regenerar daños cerebrales en pacientes que estén en coma o padeciendo enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.