Las lluvias torrenciales se han triplicado en el Sahel en los últimos 35 años

Las lluvias extremas se han triplicado en el Sahel en los últimos 35 años que han provocado devastadoras inundaciones y esta tendencia deberá continuar a lo largo de este siglo, según un estudio de investigadores europeos publicado en Nature del que informa el Centre for Ecology & Hydrology (CEH) en un comunicado El análisis de datos de satélites recogidos entre 1982 y 2016 muestra un aumento constante de los episodios pluviométricos extremos, que hoy son de 3 a 4 veces más frecuentes que hace 35 años: se producen a una media de 80 durante los cuatro meses que dura el monzón (de junio a septiembre), frente a una veintena de veces que se producían con anterioridad.Las tormentas del Sahel se encuentran entre las más explosivas del planeta y representan el 90% de las lluvias de esta región, aunque apenas benefician a la agricultura porque el agua no penetra en la tierra y erosiona los suelos debido a su frecuencia y corta duración.Estos fenómenos extremos se deben no sólo al aumento de nubes de lluvia derivado de las sequías de los años 80, sino también al calentamiento climático vivido en el desierto del Sáhara, donde la circulación atmosférica ha desencadenado tormentas intensas en el Sahel.El Sahel es la zona ecoclimática y biogeográfica de transición entre el desierto del Sáhara en el norte y la sabana sudanesa en el sur. Se extiende a través del norte del continente africano entre el Océano Atlántico y el Mar Rojo.Numerosos trabajos sugieren que el calentamiento atmosférico global se acompaña de una intensificación del ciclo del agua que produce fenómenos hidrometeorológicos extremos. Una evolución al alza de las lluvias extremas se ha comprobado ya en numerosas regiones del mundo, en particular en las zonas templadas.Sin embargo, la evolución de los regímenes de precipitación en las regiones tropicales todavía no es bien conocida debido a las pocas observaciones a largo plazo y a la dificultad de los modelos climáticos de integrar los procesos de convección que generan las lluvias en estas regiones.Los investigadores han analizado específicamente un sistema de tormentas llamado Sistema Convectivo de Mesoescala (SCM) y su incidencia en el África Occidental, donde los SCM aportan la mayoría de precipitaciones, entre ellas las más intensas de todo el planeta.Los datos de los satélites geoestacionarios que cubren el Atlántico desde 1982 y las medidas pluviométricas in situ han revelado un aumento constante de los SCM más intensos en el Sahel y de extremos pluviométricos diarios asociados a estos fenómenos.Esta tendencia se limita a la zona del Sahel (entre las latitudes 11ºN y 18ºN) en el período de julio a septiembre, y alcanza asimismo la costa guineana en primavera. Está estrechamente vinculada a la curva de recalentamiento atmosférico global, según los investigadores.Sin embargo, la temperatura no ha aumentado en el Sahel durante el monzón, descartándose por tanto la hipótesis de un recalentamiento atmosférico local en la intensificación de las lluvias.