Las nuevas drogas causan estragos en la juventud europea

El aumento de las muertes por sobredosis, la continua disponibilidad de nuevas sustancias psicotrópicas y la creciente amenaza para la salud que plantean los opioides sintéticos de gran potencia, son algunos de los problemas que pone de relieve el Informe Europeo sobre Drogas 2017: Tendencias y novedades , elaborado por el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (EMCDDA).En su informe anual, el Observatorio también estudia los indicios de un aumento de la disponibilidad de cocaína, las novedades en las políticas relativas al cannabis, y el consumo de sustancias entre los estudiantes de enseñanzas secundarias. Dado que los problemas relacionados con las drogas a los que se enfrenta Europa están influenciados cada vez más por las novedades a escala internacional, el análisis se enmarca un contexto global.Más de 93 millones de europeos han consumido alguna droga ilegal a lo largo de su vida y las muertes por sobredosis siguen aumentando por tercer año consecutivo. Preocupa en particular que los jóvenes se encuentren expuestos a muchas sustancias nuevas y peligrosas.Entre 2009 y 2016, se han detectado en Europa 25 opioides sintéticos muy potentes, de los que se necesitan pocas cantidades para producir miles de dosis, por lo que representan una amenaza cada vez mayor para la salud.El Informe Europeo sobre Drogas anual nos ofrece el análisis pertinente y las orientaciones y herramientas necesarias para atajar esta amenaza de manera conjunta en toda Europa, no sólo con el objetivo de proteger la salud de nuestros ciudadanos, sino también de impedir que los enormes beneficios obtenidos de las drogas acaben en los bolsillos de grupos de delincuencia organizada en Europa y de otra partes del mundo.El informe pone de relieve la preocupación que existe acerca del número cada vez mayor de muertes por sobredosis en Europa, que ha aumentado por tercer año consecutivo. Se estima que, en 2015, se produjeron en Europa un total de 8.441 muertes por sobredosis, en su mayoría relacionadas con la heroína y otros opioides (EU-28, Turquía y Noruega), lo que representa un incremento del 6 % con respecto a la cifra de 2014 de 7.950 muertes en los 30 países.Se aprecian aumentos en casi todos los grupos de edad. Los incrementos en 2015 se registraron en Alemania, Lituania, Países Bajos, Suecia, el Reino Unido y Turquía. Entre los grupos más vulnerables de Europa se encuentran los 1,3 millones de consumidores problemáticos de opioides.Los opioides utilizados en los tratamientos de sustitución (principalmente metadona y buprenorfina) se detectan asimismo con frecuencia en los informes toxicológicos. Según los datos más recientes, el número de muertes registradas asociadas a la metadona sobrepasó el de fallecimientos relacionados con la heroína en Dinamarca, Irlanda, Francia y Croacia, lo que pone de manifiesto la necesidad de práctic as clínicas adecuadas para evitar que su consumo se desvíe de su uso legítimo.Entre los recursos para prevenir las sobredosis en Europa figuran las salas de consumo supervisado de drogas y la dispensación de naloxona «para llevar a casa» (sustancia para revertir la sobredosis de opioides) a consumidores de opioides, compañeros y familiares.Estas salas se encuentran operativas en seis países de la UE (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Países Bajos) y Noruega en la actualidad (78 centros en total en los siete países). Existen además programas de naloxona «para llevar a casa» en nueve países de la UE (Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Francia, Italia, Lituania, Reino Unido) y Noruega.