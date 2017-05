Las ondas gravitatorias dejan huellas que podríamos detectar

“Nuestro artículo subraya que si las ondas gravitatorias son emitidas con una frecuencia tan alta que LIGO no puede detectarlas, siempre es posible que LIGO pueda observar en cambio la « memoria » de la señal”, explica Paul Lasky en un comunicado de la citada universidad.Esta memoria o huella de las ondas gravitatorias serían también ondas que llaman huérfanas porque sus progenitores, las ondas gravitatorias, no son detectables. Esas huellas hipotéticamente sí podrían ser observadas y abrir así la puerta a una nueva Física, de momento inaccesible a nuestra tecnología.Aun suponiendo que estas ondas huérfanas sean mera especulación, esto forma parte de la excitación, añade Lasky. Pero si un día detectamos estas huellas, sería realmente apasionante.La detección de esta memoria de las ondas gravitatorias no necesita instrumentos diferentes a los que se emplean en la actualidad, por lo que no es imposible que LIGO pueda conseguirlo. “Este observatorio no podría ver exactamente la huella de las ondas gravitatorias, pero sí podría detectar su existencia”, concluye Lasky.