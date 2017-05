Los científicos, a la búsqueda de nuevos bosones de Higss

Espaldarazo a la Supersimetría



El descubrimiento de estos nuevos bosones de Higgs sería un espaldarazo para la Supersimetría, una de las teorías más populares que proponen física más allá del Modelo Estándar que, de momento, no ha encontrado confirmación.



La Supersimetría propone para cada una de las partículas elementales conocidas una nueva partícula que se supone más pesada, porque aún no se ha detectado con los aceleradores actuales. Esto vendría a solventar problemas no resueltos en el Modelo Estándar, como explicar por qué partículas como electrones y taus se diferencian solo por su masa, o por qué la masa del bosón de Higgs conocido es tan pequeña respecto a la masa de Plank, que caracteriza la fuerza de gravedad...



Confirmar o descartar la Supersimetría es cuestión de energía: para crear partículas más pesadas se necesitan aceleradores capaces de alcanzar mayores energías. Esto requiere nuevas tecnologías e inversiones muy ambiciosas.



El CERN ya trabaja en el proyecto de un acelerador de 80 o 100 kilómetros de circunferencia capaz de llegar a los 100 TeV, en lugar de los 14 que alcanzará el LHC. Sin embargo, si la masa de las partículas supersimétricas no es demasiado grande, el acelerador actual del CERN podría decir más sobre su existencia antes de la gran parada técnica para su actualización en 2025. Y, en todo caso, hay otras explicaciones para la nueva física que pueda surgir en el LHC, explican los investigadores.