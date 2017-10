Madrid acoge en noviembre la única feria de Inteligencia Artificial de Europa

Nuevas formas de comunicar



Han aparecido nuevas formas de comunicar, y esto incluye algunas temáticas tan apasionantes como comunicación a través de hologramas, realidad virtual y realidad mixta, comunicación entre humanos y algoritmos y mucho más.



CNN ha comenzado a emitir en Realidad Virtual a través de CNN VR y yo personalmente he animado a un importante grupo de comunicación a que no espere más para adentrarse en un proyecto tan fácil de acometer como apasionante. ¿Acaso no se entiende mejor una noticia si mediante unas gafas puedo ver y sentir la noticia?



¿Nos hemos planteado que en el futuro las ventajas de nuestro productos igual se lo tenemos que explicar/vender a un asistente virtual, a un avatar o a un aparato inteligente? ¿Cómo impactará Internet de las Cosas (IoT – Internet of Things) en nuestra vida cuando cada persona tenga de media 26 aparatos inteligentes?



En la edición de este año de Artificial Expo, que vendrá repleta de novedades disruptivas, se cuenta con la participación especial de Japón y China, dos de los países más innovadores en cuanto a robótica se refiere.



Asimismo, podrá verse la casa del futuro, con impresoras de comida en 3D y asistencia por robots, dotada además de multitud de aparatos inteligentes, así como el aula del futuro, con robots ayudantes de los profesores y alumnos, equipamiento de Realidad Virtual para que los niños viajen y experimenten cómo se vivía en otras épocas, o aprender a volar (literalmente), hasta modelar e imprimir prototipos en 3D.



También podrá verse la tienda o la empresa del futuro, con robots que optimizan la relación con los clientes: dan la bienvenida a las personas mediante software de reconocimiento facial y les proponen qué productos o servicios les pueden interesar gracias a sus patrones de compra.



Podrá experimentarse por último con diferentes apartados de realidad virtual y mixta, “volar” o “bucear”, realizar reuniones a distancia y hablar con avatares que representan a compañeros de trabajo, así como entender cómo serán las organizaciones en unos pocos años.



(*) Roberto Menéndez es CEO Digital – Artificial Expo – Grupo ADD