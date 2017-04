Málaga, capital mundial de las nuevas economías

Málaga se consagra como la capital mundial de las nuevas economías, ya que acoge desde ayer el primer Foro Global de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum) en el que participan más de 600 representantes del mundo de la empresa, la Administración y el Tercer Sector para promover un nuevo modelo económico al servicio de las personas y basado en valores, según los organizadores.El Foro, que se prolongará hasta el 22 de abril, fue inaugurado por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien destacó que desde Málaga “queremos apostar por valores que impulsen el bien común, no solo de las administraciones públicas, sino también de las empresas privadas. Tenemos retos comunes en materia de sostenibilidad”.Además, ha resaltado el interés y la defensa de la innovación para lograr un cambio no solo tecnológico sino también social. Estas tesis también han sido refrendadas por el Rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez Bueno y Ana Carmen Mata, vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, quien ha asegurado que “en Málaga apostamos por proyectos que se queden aquí y tengan un carácter social, promuevan valores de justicia e igualdad”, informa la Diputación en un comunicado Por su parte, Diego Isabel La Moneda, director de NESI Forum, ha señalado que “aunque el cambio pueda parecer una utopía, las personas podemos innovar para crear una nueva economía enfocada en las personas y en el planeta”.En este sentido, ha indicado que es necesario que haya “cambios en las leyes que regulan el sistema” para favorecer el impulso de los productos desarrollados de forma sostenible. “Somos agentes del cambio y nuestra energía es la que cambiará el mundo”, ha concluido el director de NESI Forum.En la inauguración también han participado Brenda King, del Comité Económico y Social Europeo, quien ha puesto en valor “la importancia de un Foro global donde están representados todos los vértices de la economía social” y ha acudido acompañada de Carlos Trías, quien también forma parte del comité.Por su parte, Rebeca Pastor, miembro de la Alianza Global de Banca con Valores (GABV) y del organismo de innovación social Global Hub por el Bien Común, ha animado a los asistentes a “compartir los conocimientos y experiencias para crear un mundo mejor. Vamos a crear un mundo más sostenible, justo y solidario, eso me hará ver el futuro con optimismo”.Por otro lado, Florent Mascellesi, miembro del Parlamento Europeo y Katerina Fortún, miembro de la Comisión Europea, han señalado los diferentes programas que se están desarrollando en el seno de la Unión Europea en defensa de un nuevo modelo económico. “Hay más de 15 millones de personas que en Europa trabajan en la economía social. Hay que reformular el modelo económico para lograr ser felices dentro de los límites del planeta”.