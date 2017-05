Nuevas evidencias de la relación negativa entre religión e inteligencia

Instinto y estrés



En la propuesta de su modelo, ambos autores estudian asimismo el vínculo entre el instinto y el estrés, así como el instinto con el que la gente tiende a vivir durante los períodos estresantes. Pretenden que el hecho de ser inteligente no sólo contribuye a resolver problemas, sino que también ayuda a las personas a superar sus instintos en momentos de estrés.



Si la religión es un instinto, razonan, será más activo durante los momentos de estrés porque las personas tienden a actuar de modo instintivo en estas situaciones, y existen pruebas sólidas de este comportamiento, según Dutton. Sin embargo, la inteligencia nos permite reflexionar para asumir las posibles consecuencias de nuestros actos en momentos de estrés.



Los investigadores creen que las personas que son atraídas por una aproximación no instintiva, son potencialmente más eficaces para solucionar problemas en situaciones de estrés. Señalan que la inteligencia implica complicarse en un desajuste evolutivo, en el sentido que nos introduce en un terreno que no se corresponde con lo que nos enseñaron nuestros ancestros y que instintivamente rechazamos.



Esto es importante porque en una ecología de la evolución, la capacidad de resolver problemas está asociada a la capacidad de superar los instintos y esto tiene el peligro de provocar problemas de correspondencia con lo que arrastramos de nuestros antepasados, según Van der Linden.