Primera imagen holográfica de la función de onda cuántica de un electrón

Por primera vez en la historia, físicos de tres continentes han conseguido medir y describir la función de onda mecánico-cuántica de un electrón ionizado apoyándose en la ciencia del attosegundo, informa la Universidad de Ottawa en un comunicado El resultado corresponde a físicos de la Universidad de Ottawa y del Consejo Nacional de Investigaciones (CNRC) de Canadá, del Max-Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy de Alemania y de la Universidad Waseda en Japón, que han publicado sus resultados en la revista Science.La investigación en el dominio del attosegundo está todavía en sus inicios, señala uno de los investigadores, el canadiense David Villeneuve. Añade que este resultado sólo ha sido posible merced a los avances en el dominio de la fotónica cuántica, ya que las experiencias observables a nivel de attosegundo permiten ver a escala cuántica a los electrones dentro mismo de los átomos y de las moléculas.La experiencia demuestra una de las propiedades fundamentales de la mecánica cuántica. Capturando las primeras imágenes holográficas de la función cuántica de un electrón, los físicos han demostrado no sólo la posibilidad de ejercer un control extremo sobre el estado cuántico de un átomo mediante tecnología punta basada en el attosegundo, sino también hasta qué punto las técnicas de la ciencia del attosegundo revolucionan la investigación física de los rayos ultrarrápidos.Un attosegundo es una unidad de tiempo equivalente a la trillonésima parte de un segundo (1x10-18 de segundo). La relación entre un attosegundo y un segundo es la misma que existe entre un segundo y la edad del universo. Los pulsos o flashes luminosos del orden de attosegundo pueden modificar profundamente los estados de la materia.Los electrones son partículas elementales con carga negativa que han posibilitado muchas tecnologías cotidianas, como la electricidad o la electrónica. La interacción entre la luz y los electrones es por otro lado la base de la fotosíntesis y del funcionamiento de las pilas fotovoltaicas.