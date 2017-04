Proponen un nuevo método para viajar a través del tiempo

Bases matemáticamente sólidas, pero...



Aunque Tippett y Tsang dicen que las bases matemáticas de su modelo son sólidas, en realidad no disponemos de los materiales adecuados para construir la burbuja de la geometría espacio-temporal que proponen.



"Si bien es matemáticamente factible, todavía no es posible construir una máquina espacio-temporal porque necesitamos materiales -que llamamos materia exótica- para doblar el espacio-tiempo en estas formas imposibles, algo que todavía no se han descubierto", dice Tippett.



"Estudiar el espacio-tiempo es fascinante y problemático y también es una manera divertida de usar matemáticas y física", dice Tippett. "Expertos en mi campo han estado explorando la posibilidad de máquinas matemáticas de tiempo desde 1949. Y mi investigación presenta un nuevo método para hacerlo".



"La gente piensa en el viaje en el tiempo como algo de ficción", dice Tippett. "Y tendemos a pensar que no es posible porque realmente no lo hacemos, pero, matemáticamente, es posible", agrega.