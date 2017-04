Reconocemos la justicia antes de empezar a hablar

"Los bebés de seis meses todavía están en un estadio temprano de desarrollo, y la mayoría todavía no puede hablar, pero ya pueden entender la dinámica de poder entre estos diferentes personajes, lo que sugiere que el reconocimiento del heroísmo es tal vez una habilidad innata", añade Contribuyente David Butler.A medida que los bebés crecen, desarrollan una comprensión más compleja acerca de la justicia. El siguiente paso del equipo de investigación es rastrear el camino de este desarrollo."En este estudio, los niños de seis meses no mostraron una preferencia por la ayuda intencional sobre la ayuda accidental, mientras que los de diez meses sí lo hicieron", dice el profesor Myowa.Al tratar de entender cómo se fomenta un sentido más complejo de la justicia con la edad, el equipo ve en última instancia "una posibilidad de contribuir a soluciones para problemas sociales serios como el acoso".Esta no es la primera ni la única investigación sobre el origen del sentido de la justicia en humanos. Tal como informamos en otro artículo , los niños comienzan a ser sensibles a las desigualdades en el estatus social hacia los cinco años de edad y esta tendencia se agudiza a partir de los ocho años, según otra investigación.