Reducir la contaminación en USA lleva más lluvias al Sahel

"Nos sorprendió descubrir que la eliminación de las emisiones de azufre en un solo país influiría significativamente en la precipitación en otro continente, a miles de kilómetros de distancia", señala el coautor del estudio, Arlene Fiore, en un comunicado de la citada universidad.Los investigadores confirman que las políticas de lucha contra la contaminación del aire no sólo son buenas para la salud y el entorno, sino también para el clima global. Hay que tener en cuenta que el dióxido de azufre es el principal causante de la lluvia ácida, ya que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico.Los efectos del SO2 sobre el clima ya se habían documentado con anterioridad. Estudios realizados en los años 80 del siglo pasado habían determinado que las emisiones de dióxido de azufre procedentes de Europa y de Asia habían causado las sequías del Sahel en los años 70 y 80.El SO2 bloquea la radiación solar y provoca una disminución de la temperatura en el hemisferio norte, y este calor que no llega al suelo perturba el ciclo de lluvias que parte del ecuador hacia el norte.El monzón africano se desencadena gracias a la diferencia de temperatura entre el desierto del Sahara, que se recalienta en primavera, y las aguas frías del Golfo de Guinea. Una temperatura más fresca en el hemisferio norte impide que las nubes remonten hasta el Sahel, provocando las mencionadas sequías.Aunque las investigaciones anteriores han relacionado las elevadas emisiones de azufre en Europa y Asia con las severas sequías del Sahel de los años setenta y ochenta, este estudio es el primero en observar cómo las emisiones estadounidenses influyen en las precipitaciones en varias regiones a nivel mundial.Por último, los investigadores señalan también una paradoja adicional: cuando se reduce el SO2 en la atmósfera, se suprime un elemento que refresca el clima y por ende se pierde un soporte artificial para frenar el calentamiento global. Por eso señalan que la reducción de las emisiones SO2 puede empeorar las cosas si no se acompaña de una reducción de los gases de efecto invernadero.