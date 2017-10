Resuelto un problema matemático de cien años de antigüedad

Forma periódica



En el lenguaje matemático, la teselación de un plano significa el recubrimiento del plano euclidiano con formas poligonales, en donde se da un número finito de formas diferentes. Se llama teselación, por tanto, al patrón que se sigue al recubrir una superficie.



La cuestión es cómo recubrir completamente el plano, sin huecos ni solapamientos, utilizando solamente estas formas y no otras. Lo que ha descubierto esta investigación es que si se usan pentágonos, sólo hay 15 modelos posibles para cubrir el plano.



Por lo general, los azulejos pavimentan un piso de forma periódica, es decir, repitiendo la pavimentación hasta el infinito.



La mayor parte de las técnicas utilizadas en esta investigación pueden ser utilizadas en el caso de polígonos no convexos y podrían servir de base para la solución de otro problema no resuelto en el campo de los pavimentos, conocido como “Einstein Problem”, del alemán “ein stein” (no tiene nada que ver con Albert Einstein), que pretende aclarar si puede existir una baldosa que forme un pavimento no periódico de un plano.