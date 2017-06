Solo quedan tres años para salvar el clima

La preocupación por el clima aumenta cada día que pasa. Este fin de semana se lanzó en París un Pacto Mundial por el Medio Ambiente , promovido por cincuenta jueces, abogados y juristas de Canadá, Estados Unidos, India, Pakistán, China, Turquía, Camerún, Rusia y la Unión Europea.Propuesto por el Club de Juristas de Francia, se diferencia de otros documentos, como la Declaración de Río de 1992, en que no es meramente declarativo, sino que podrá ser invocado contra los Estados ante los correspondientes tribunales.Es el tercer Pacto Mundial, después del de los Derechos Civiles y Políticos y del de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (adoptados en 1966), que reconocerá por primera vez los derechos del Medio Ambiente.Tiene una perspectiva interesante: toma su fuerza del Derecho, que permitirá reivindicar su aplicación cuando sea necesario, frente a los potentes grupos económicos que se protegen detrás de las leyes. Además, pretende poner el contrapunto a la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París (2015) para contener el calentamiento global.Esta iniciativa es no menos importante que la que exponen esta semana en la revista Nature decenas de personalidades pidiendo a los líderes del G20, que se reúnen en Hamburgo del 7 al 8 de julio, que actúen urgentemente a favor del clima, ya que sólo quedan tres años para preservarlo.El Grupo de los 20 es un foro de 19 países, más la Unión Europea, que reúne a jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas para abordar temas relacionados con el sistema financiero internacional.Entre los firmantes del artículo de Nature están antiguos jefes de Estado, ex-alcaldes, científicos, responsables de ONGs, sindicalistas, dirigentes de multinacionales y de fondos de inversión.Señalan que se ha agotado el presupuesto de carbono, el que se puede enviar a la atmósfera para mantener la temperatura global por debajo de los 2ºC convenido en el Acuerdo de París. Insisten en que 2020 es el año del no retorno para el clima, y que si la curva de las emisiones de CO2 no se invierte de aquí a tres años, ya será imposible contener el calentamiento global.El llamamiento se acompaña de un gráfico que expone con claridad la situación. Si las emisiones contaminantes (en azul) descienden realmente de aquí a 2020, el planeta dispondrá de veinte años para reinvertir la situación. Pero si esperamos a 2025, quedarían sólo 10 años, una un plazo demasiado corto para conseguir el reequilibrio climático.