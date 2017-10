Superan, por fin, los límites del streaming

Debido al creciente número de usuarios, de videos disponibles en Internet y al inmenso volumen de dispositivos conectados a la red, el modelo actual de streaming (difusión de vídeos on line) no es viable.En efecto, todos estos vídeos deben ser almacenados, en diversos formatos, para que puedan ser visionados por cualquier usuario en condiciones mínimamente aceptables. Los espacios de almacenamiento en los servidores, ya inmensos, aumentan cada día, así como el consumo de energía asociado a estas instalaciones.Ahora, un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, ha ideado un sistema que consigue reducir estas necesidades de espacio y energía sin alterar la calidad de visionado de los videos, según se informa en un comunicado En internet, un mismo vídeo es visionado miles o millones de veces, si bien en contextos diferentes que dependen del dispositivo utilizado, de la conexión a Internet del usuario y del entorno informático en que se produce.Sin embargo, el servicio personalizado no existe, ya que nadie puede recibir las imágenes de un vídeo en un formato y calidad que se corresponda exactamente con su situación. Según una de las investigadoras, Marina Zapater Sancho, lo que realmente ocurre es que las plataformas de streaming, como YouTube o Netflix, utilizan sólo dos sistemas para facilitar el visionado de sus vídeos. Y los dos sistemas son ineficaces, añade.Un sistema consiste en almacenar una única copia del vídeo en la mayor calidad posible. El segundo sistema consiste en almacenar una decena de copias de un mismo vídeo en diferentes formatos. Estos son los sistemas actuales que permiten el streaming.En el primer caso, el visionado implica lentitud y cortes para el usuario. En el segundo caso, los espacios de almacenamiento necesarios para almacenar tantos vídeos demandan un consumo de energía que crece con el aumento del número de vídeos disponibles.En su estudio, los investigadores demuestran no sólo que es posible una mejor ubicación de los recursos, sino también un ahorro de energía de casi el 20%. Además, garantizan una mejora de la experiencia del usuario del 37%. El impacto de esta economía en consumo y en memoria de almacenamiento es inmensa, ya que el streaming video representa el 80% del tráfico global de Internet, y no deja de crecer.Para llegar a esta resultado, los investigadores se apoyan en el aprendizaje automático o machine learning, que se basa en la capacidad de los ordenadores de aprender a través de la experiencia.Expusieron a los ordenadores a numerosos escenarios, por ejemplo 1.000 usuarios pinchando en un mismo vídeo con aparatos diferentes. A través del aprendizaje automático, los ordenadores recordaron las situaciones positivas, y las reprodujeron sucesivamente.Gracias a este entrenamiento, la aplicación que codifica los videos para que puedan ser visionados aprende a usar mejor los recursos para conseguir una combinación de objetivos: la compresión, la calidad, el rendimiento y el consumo.